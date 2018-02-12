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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назначены прокуроры Алматы, Актюбе, Павлодарской области и зампрокурора Актюбинской области
Предыстория: В Казахстане уволены 3 прокурора, в том числе прокурор Алматы Г.Миразов

CA-NEWS (KZ) - Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров назначил прокуроров города Алматы и Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба главного надзорного органа, по согласованию с президентом Нурсултаном Назарбаевым прокурором Алматы назначен Берик Жуйриктаев, прокурором Павлодарской области – Кайрат Абдиханов.

Оба прокурора с 2016 года состояли в президентском резерве на должность прокурора области.

Б.Жуйриктаев родился в 1978 году. В органах прокуратуры с 1999 года. Работал на различных, в том числе руководящих должностях прокуратуры Алматы и Алматинской области. С 2010 по 2013 годы являлся заместителем прокурора Алматы и первым заместителем прокурора Алматинской области. С октября 2013 года - первый заместитель прокурора города Алматы.

За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора указом главы государства награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

К.Абдиханов родился в 1972 году. В органах прокуратуры с 1996 года. Возглавлял прокуратуры Жамбылского района и города Талдыкорган Алматинской области. С 2009 по 2017 годы являлся заместителем прокуроров Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской и Алматинской областей. С июля 2017 года - первый заместитель прокурора Алматинской области.

Кроме того, приказами генпрокурора от 12 февраля 2018 года заместителями прокурора Актюбинской области назначены Галымжан Тлеубаев и Аскар Албытов, на должность прокурора Актюбе - Рустем Салкенов.

«Они имеют большой опыт работы в органах прокуратуры, в том числе более 10 лет в Центральном аппарате, состояли в кадровом резерве органов прокураты первой категории.

Все вновь назначенные прокуроры заняли вакантные должности, в т.ч. высвобожденные по итогам годовой коллегии Генеральной прокуратуры», - говорится в сообщении.

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