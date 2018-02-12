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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-президент Монголии переизбран главой Монгольской народно-революционной партии

CA-NEWS (MNG) - На втором съезде Монгольской народно-революционной партии (МНРП), который прошел 9-10 февраля во дворце Независимости, бывший президент Монголии Намбарын Энхбаяр был переизбран председателем партии, сообщает Монцамэ.

За него проголосовали 1 044 делегата съезда.

Обращаясь к партийным соратникам во время своего выступления Энхбаяр отметил, что МНРП является партией с социал-демократической концепцией.

«В этом смысле мы сохранили концепцию и традицию левой политической партии Монголии», - добавил он.

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