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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Фетву об искусственном оплодотворении выпустили для мусульман Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Управление мусульман Узбекистана в связи с многочисленными обращениями опубликовало фетву по вопросам искусственного оплодотворения, сообщает пресс-служба ведомства.

"В последние годы в нашей стране пары, которые не могут иметь детей, для сохранения своей семьи и заведения ребенка изъявляют желание обратиться к практике искусственного оплодотворения. Стало известно, что некоторые даже завели ребенка этим способом. Следует отметить, что практика искусственного оплодотворения, не знание требований шариата и не соблюдение их, приводит к некоторым моральным, социальным и религиозным проблемам", - отмечается в сообщении духовного управления.

Как говорится в тексте фетвы, в частности, «открываются возможности для женщин, которые хотят завести ребенка, не выходя замуж; во-вторых, увеличится количество детей, рожденных вне брака; в-третьих, могут возникнуть ситуации смешивания родословной (происхождения), незнания того, кто является матерью ребенка; в-четвертых, торговля оплодотворенной яйцеклеткой или не оплодотворенной яйцеклеткой и семенными клетками может стать источником дохода».

Управление мусульман Узбекистана объявило фетву, что применение искусственного оплодотворения допускается только в крайне необходимых случаях для супружеских пар, состоявших в браке, заключенном согласно мусульманским традициям – никох.

В ходе искусственного оплодотворения при хранении семени мужчин и женщин, состоявших в шариатском браке, необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить смешивания семени чужих лиц. Также эту операцию должен осуществить квалифицированный врач, отмечается в фетве.

Запрещается применение искусственного оплодотворения для пар, которые не состоят в шариатском браке.

Мусульмане, "которым не безразлично сохранение чистоты своей родословной, не должны применять запрещенные способы искусственного оплодотворения", - заключается в документе.

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