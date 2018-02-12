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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские художники написали 37 портретов потомков Чингисхана (фото)

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе открылась выставка, на которых были представлены представлены портреты Чингисхана и чингизидов, сообщает портал Gogo.

37 портретов были созданы монгольскими художниками С.Ганболд, Ц.Болд, Ц.Отгонбаяр и Ч.Алимаа.

Чингизиды — прямые потомки Чингисхана (по-монгольски «Алтан ураг» (Золотая родословная). У Чингисхана и его первой жены Бортэ было четыре сына: Джучи, Чагатай, Угэдэй, Толуй. Только они и их потомки наследовали высшую власть в государстве, и только их потомки носили родовой титул Чингизидов. Они жили на территории современных Монголии, Индии, Китая, России, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

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Комментарии (3)
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frunze17
15:56, 12 февраля 2018
Фантазеры. Каких кровей был Чингизхан до сих пор не установлено. По описанию на монголов и азиатов не похож.
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karakolsan
15:28, 12 февраля 2018
Цитата: erkek-kg 14:55, 12.02.2018
Есть ли среди них руководители соседней республики?
Цитата: erkek-kg 14:55, 12.02.2018
Есть ли среди них руководители соседней республики?
Цитата: erkek-kg 14:55, 12.02.2018
Есть ли среди них руководители соседней республики?
аватар
erkek-kg
14:55, 12 февраля 2018
Есть ли среди них руководители соседней республики?
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