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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана ознакомился с техническим оснащением Военно-воздушных сил

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил временный учебный полигон противовоздушной обороны, ознакомившись с техническим оснащением и возможностями войск ПВО, сообщает 11 февраля пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов особо подчеркнул, что их военная мощь подчинена исключительно мирным целям и поэтому ни в чём не затрагивает безопасность других государств.

Туркменский лидер продолжил детальное ознакомление с обновлением технического и технологического уровня армии, посетив временный учебный полигон ПВО. Он ознакомился с образцами новой техники. Давая оценку возможностям машины высокой проходимости, туркменский лидер, тем не менее, высказал присутствующим на полигоне руководителям военных и правоохранительных органов, замечание по поводу её отдельных технических особенностей, которые необходимо учитывать при приобретении очередных партий транспортных средств для нужд армии.

«При подготовке кадров для Национальной армии необходимо первостепенное внимание уделять не только боевой выучке, но и воспитательно-патриотической работе, повышению общего образовательного уровня молодых специалистов, которым предстоит не только мастерски управлять современной сложнейшей техникой, но и решать организационные, тактические вопросы», - сказал глава государства.

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