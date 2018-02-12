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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В 2017 году казахстанцы получили $96 тыс. в виде вознаграждения за сообщения о фактах коррупции

CA-NEWS (KZ) - В 2017 году 226 казахстанцев получили вознаграждение за сообщения о фактах коррупции. Об этом 12 февраля сообщил директор департамента антикоррупционной политики Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Салауат Муксимов.

По его словам, сумма вознаграждения составила 31 млн тенге ($96 тыс.)

Он отметил, что показатели прошлого года превышают итоги 2016 года на 12-18%, сумма вознаграждения зависит от степени тяжести преступного деяния и данная мера применяется только тогда, когда приговор суда вступает в законную силу. Минимальная сумма поощрения составляет 9 месячных расчетных показателей и выше (21 тыс. 645 тенге или $67).

С.Муксимов добавил, что наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений: в 2016 году было зарегистрировано 2933 преступления, в 2017 – 2473.

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