РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Турции более 70 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

CA-NEWS (CA) - В провинции Акчаабат на северо-востоке Турции в больницу доставили 73 человека с подозрением на сибирскую язву, одна женщина скончалась в медучреждении, сообщает газета Hurriyet.

По данным газеты, 1 февраля одна из местных жительниц угостила других людей зараженной говядиной. После этого граждане стали жаловаться на усталость, изжогу и высокую температуру. В настоящий момент местные власти проводят эпидемиологическое расследование.

Карантин в населенном пункте, где живут пациенты, пока не введен, говорится в сообщении.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×