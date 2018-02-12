В Турции более 70 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
- Азия и мир, происшествия
- 13:20, 12 февраля 2018
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CA-NEWS (CA) - В провинции Акчаабат на северо-востоке Турции в больницу доставили 73 человека с подозрением на сибирскую язву, одна женщина скончалась в медучреждении, сообщает газета Hurriyet.
По данным газеты, 1 февраля одна из местных жительниц угостила других людей зараженной говядиной. После этого граждане стали жаловаться на усталость, изжогу и высокую температуру. В настоящий момент местные власти проводят эпидемиологическое расследование.
Карантин в населенном пункте, где живут пациенты, пока не введен, говорится в сообщении.
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