В Турции более 70 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

CA-NEWS (CA) - В провинции Акчаабат на северо-востоке Турции в больницу доставили 73 человека с подозрением на сибирскую язву, одна женщина скончалась в медучреждении, сообщает газета Hurriyet.

По данным газеты, 1 февраля одна из местных жительниц угостила других людей зараженной говядиной. После этого граждане стали жаловаться на усталость, изжогу и высокую температуру. В настоящий момент местные власти проводят эпидемиологическое расследование.

Карантин в населенном пункте, где живут пациенты, пока не введен, говорится в сообщении.