В Джизакской области поезд столкнулся с автомобилем
- Узбекистан, происшествия
- 13:28, 12 февраля 2018
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CA-NEWS (UZ) - Автомобиль ВАЗ-2107 10 февраля столкнулся с грузовым поездом в Пахтакорском районе Джизакской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
По данным МВД, инцидент произошел произошла на участке дороги «Янгиер-Чимкурган». Автотранспорт выехал на железнодорожный переезд.
Водитель автомобиля Х.Зоиров (1970 года рождения) погиб на месте аварии. Пассажир автомобиля Ф.Тураев был госпитализирован.
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