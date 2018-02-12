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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Джизакской области поезд столкнулся с автомобилем

CA-NEWS (UZ) - Автомобиль ВАЗ-2107 10 февраля столкнулся с грузовым поездом в Пахтакорском районе Джизакской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

По данным МВД, инцидент произошел произошла на участке дороги «Янгиер-Чимкурган». Автотранспорт выехал на железнодорожный переезд.

Водитель автомобиля Х.Зоиров (1970 года рождения) погиб на месте аварии. Пассажир автомобиля Ф.Тураев был госпитализирован.

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