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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Парень из Туркменистана и участковый награждены за спасение близнецов в Москве

CA-NEWS (TM) - Начальник УВД по ЗАО ГУВД Москвы генерал-майор Андрей Пучков 11 февраля вручил награды участковому полиции Алексею Скворцову и приезжему из Туркменистана таксисту Олегу Цою. Молодые люди спасли двухмесячных близнецов, которых мать детей оставила в такси, сообщают «Аргументы недели».

Приехавший в Москву из Ташауза Олег Цой работает таксистом. 1 февраля 30-летний парень приехал на обычный заказ к одному из домов на Озерной улице Москвы. Из подъезда вышли мужчина и женщина с маленькими детьми на руках. Молодой человек заметил, что пара конфликтовала между собой, а от женщины пахло алкоголем. Она положила грудных детей на заднее сидение машины и вернулась в подъезд.

Таксист некоторое время подождал женщину, но она не возвращалась. Тогда Олег Цой вызвал полицию. Алексей Скворцов в тот день дежурил. Получил сигнал об опасности для детей, он вызвал "скорую помощь" и побежал на место происшествия.

Оказалось, что родители близнецов любят выпить. У женщины есть еще двое детей – 11 и 14 лет. Она имеет две судимости. В отношении нее был составлен протокол. Малышей передали в детскую больницу.

Лейтенанту полиции Алексею Скворцову руководство вручило грамоту за отличную службу, а Олегу Цою – видеорегистратор.

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