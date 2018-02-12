В Таджикистане супружеская пара свела счеты с жизнью

CA-NEWS (TJ) - В Кулябе супружеская пара свела счеты с жизнью. Муж и жена совершили самоубийство практически друг за другом. Причины самоубийства пока не обнародованы.

Следствие полагает, что супруги пошли на такой шаг после конфликта в семье.

Сотрудник УМВД по Кулябу на условиях анонимности сообщил 12 февраля, что 35-летняя жительница города Сабохат Саъдуллоева в начале прошлой недели приняла смертельную дозу уксусной кислоты. Женщину срочно отвезли в больницу, но спасти ее не смогли – Сабохат Саъдуллоева скончалась через два дня.

Спустя еще два дня на холмах у села Рудаки Восейского района было обнаружено тело ее мужа Бегиджона Курбонова. Источник в ОВД по Восейскому району рассказал, что Бегиджон Курбонов перед тем, как совершить самоубийство, подробно описал историю своей жизни в ученической тетради.

Сообщается, что супружеская пара жила в городе Кулябе. Сиротами остались их единственный совместный ребенок и двое детей Сабохат Саъдуллоевой от предыдущего брака.