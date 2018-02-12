РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Таджикистане супружеская пара свела счеты с жизнью

CA-NEWS (TJ) - В Кулябе супружеская пара свела счеты с жизнью. Муж и жена совершили самоубийство практически друг за другом. Причины самоубийства пока не обнародованы.

Следствие полагает, что супруги пошли на такой шаг после конфликта в семье.

Сотрудник УМВД по Кулябу на условиях анонимности сообщил 12 февраля, что 35-летняя жительница города Сабохат Саъдуллоева в начале прошлой недели приняла смертельную дозу уксусной кислоты. Женщину срочно отвезли в больницу, но спасти ее не смогли – Сабохат Саъдуллоева скончалась через два дня.

Спустя еще два дня на холмах у села Рудаки Восейского района было обнаружено тело ее мужа Бегиджона Курбонова. Источник в ОВД по Восейскому району рассказал, что Бегиджон Курбонов перед тем, как совершить самоубийство, подробно описал историю своей жизни в ученической тетради.

Сообщается, что супружеская пара жила в городе Кулябе. Сиротами остались их единственный совместный ребенок и двое детей Сабохат Саъдуллоевой от предыдущего брака.

print
Комментарии
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
Сервера временно не доступны

По техническим причинам все серверы АКИpress сейчас заняты и не могут ответить на Ваш запрос. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Попробуйте зайти позднее.

Администрация сайта АКИpress



All AKIpress servers are currently busy and cannot respond to your request due to technical difficulties. We apologize for any inconvenience.

Please, try again later.


Техникалык себептерге байланыштуу АКИpress'тин бардык серверлери бош эмес жана Сиздин чакырыкка жооп бере албайт. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.

Бир аздан кийин кайталап көрүңүз.