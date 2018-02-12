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  12 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан восстановит ведущую в Таджикистан железную дорогу

CA-NEWS (TJ) - Узбекистан начал восстанавливать железную дорогу, ведущую в Таджикистан, сообщают местные СМИ.

Железнодорожные пути, ведущие по направлению Хатлонской области Таджикистана, были разобраны полтора десятилетия назад.

По данным таджикских СМИ, работы по их восстановлению планируется завершить в ближайшее время, и поезда по этой дороге начнут курсировать уже до первой декады марта.

На этот период намечен государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Таджикистан. Также планируется открыть железнодорожные пассажирские рейсы между столицами двух стран.

Ранее появилась информация, что представители Таджикистана и Узбекистана обсуждают возможность открытия железнодорожного сообщения через Узбекистан в Россию. Речь идет о железной дороге по маршруту Душанбе – Пахтаабад – Бойсун – Карши – Тошгузар в обход Туркменистана.

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