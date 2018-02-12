Узбекистан начал масштабные «чистки» в спецслужбах (аудио)

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вновь выдвинул резкие обвинения в адрес Службы национальной безопасности республики и некоторых ее руководителей, передает centralasain.org.

«Я снял с должности трех заместителей председателя СНБ. Вчера подписал заявление двум из них. И у вас работал один из них – Ташпулатов, и он, собака, вор. Я знаю здешних непорядочных... Еще все они будут поставлены на свои места, знайте это. Четыре представителя хокима – мои представители. Никто из вас не бойтесь. Те времена уже прошли. У них нет полномочий, оставшихся в наследство от деда или отца. Они – никто. Их высокомерие дорого обошлось нашему государству. Один из них, который отработал в вашей области, получил пожизненный срок за изменник родины. Этого бессовестного зовут Гулямов. (Речь идет о Шухрате Гулямове, который до 2017 года работал заместителем председателя СНБ, ранее был удостоен звания «Герой Узбекистана» – Ред.). Но здесь до сих пор остались его корни. Поэтому, изучив в Ташкенте все их корни, я вернулся и снял их с должностей», – заявил гневно президент Шавкат Мирзиёев на встрече с активистами Сурхандарьинской области, которая состоялась 19 января в здании администрации Кизирикского района.

«Нам нужна Служба национальной безопасности, нам нужны справедливые и честные люди. Нам не нужна служба, которая будет следить за хокимом и другими государственными органами. Все, те времена уже прошли!!! Если не справится с работой, то я даже самого крутого из них сниму с должности. (Спустя 11 дней после этих слов в отставку был отправлен председатель СНБ Узбекистана Рустам Иноятов – Ред.). Знайте все об этом. Государство будет выполнять свои функции. Пусть все занимаются своими делами. Если прежние руководители дали им такое право, то сейчас этих руководителей уже нет. Кто дал погоны этим бессовестным? Народ дал», – заявил президент Шавкат Мирзиёев на встрече с активистами Сурхандарьинской области. .

Спустя 11 дней после своего выступления в Сурхандарьинской области – 31 января Шавкат Мирзиёев отправил в отставку влиятельного главу Службы национальной безопасности Рустама Иноятова.

В анонимном разговоре один из подполковников СНБ рассказал, что в настоящее время в спецслужбах Узбекистана проходит масштабная «чистка».

Напомним, что 31 января президент Шавкат Мирзиёев провел расширенное заседание коллегии Службы национальной безопасности Узбекистана и подверг критике деятельность некоторых подразделений и территориальных управлений СНБ. На том заседании глава государства предложил пересмотреть структуру службы.

На фото: Генерал СНБ Шухрат Гулямов (на фото в центре), обвиненный в «предательстве» президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.