Посол Узбекистана Икром Назаров завершает дипмиссию в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Посол Узбекистана Икром Назаров завершает дипломатическую миссию в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба посольство РУз в РК.

«Имею честь сообщить, что 15 февраля 2018 года завершаю свою дипломатическую миссию в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в Республике Казахстан. Позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить глубокую и искреннюю признательность за сотрудничество, поддержку и крепкую дружбу, оказанную мне во время моей миссии в Казахстане», - говорится в письме посла.

И.Назаров выразил уверенность, что «сердечные и дружеские отношения, существующие между странами, будут и дальше развиваться на благо народов».

Он был назначен послом Узбекистана в Казахстане в январе 2016 года.

Посол Узбекистана Икром Назаров завершает дипломатическую миссию в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба посольство РУз в РК.

«Имею честь сообщить, что 15 февраля 2018 года завершаю свою дипломатическую миссию в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в Республике Казахстан. Позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить глубокую и искреннюю признательность за сотрудничество, поддержку и крепкую дружбу, оказанную мне во время моей миссии в Казахстане», - говорится в письме посла, распространенном посольством.

И.Назаров выразил уверенность, что «сердечные и дружеские отношения, существующие между странами, будут и дальше развиваться на благо народов».

Он был назначен послом Узбекистана в Казахстане в январе 2016 года.