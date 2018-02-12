Пентагон назвал присутствие России в Сирии помехой в борьбе с ИГ

CA-NEWS (CA) - В Пентагоне считают, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции против террористической организации «Исламское государство», сообщает RT со ссылкой на отчет генерального инспектора Министерства обороны США.

«Российские самолеты, как и прежде, совершали опасные маневры вблизи американских. Подразделения вооруженных сил России действовали в непосредственной близости от сил коалиции, из-за чего нарастал риск непреднамеренных перестрелок», - говорится в документе.

​Также в военном ведомстве заявили, что Москва принуждает Вашингтон и его союзников покинуть территорию Арабской Республики, поскольку война с террористическими группировками «по сути завершена».

«Россия продолжила призывать США вывести войска из Сирии, увеличив при этом собственное военное присутствие на двух сирийских базах», - добавили в Пентагоне, не уточнив, о каких именно базах идет речь.​

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон пообещал, что после разгрома ИГ американские военные останутся в Сирии для противодействия террористам и Ирану. В декабре 2017 года в Пентагоне поясняли, что численность американских войск в Сирии составляет около 2 тыс. человек.

После того как в начале декабря коалиция во главе с США и Россия объявили, что территория Сирии освобождена от боевиков, президент Владимир Путин приказал вывести часть российского контингента из страны.