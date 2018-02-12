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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Внешнеторговый оборот Казахстана в 2017 году составил $69,5 млрд

CA-NEWS (KZ) - В 2017 году наблюдалась положительная динамика во внешней торговле Казахстана по всем ключевым показателям. Об этом 12 февраля на пресс-конференции в Астане сообщил вице-министр национальной экономики РК Бауржан Бекешев.

«Мы наблюдаем существенный прирост во внешнеторговом обороте по сравнению с 2016 годом на 25,1%. В денежном выражении показатель 2017 года составил $69,5 млрд. В 2016 году аналогичный показатель был равен $55,5 млрд», - сказал замглавы ведомства.

По его словам, в прошлом году была изменена структура внешней торговли республики: отмечается рост доли несырьевой продукции, в структуре экспорта появляются новые товарные позиции. Так, общий объем экспорта из Казахстана вырос на 31,6% и составил $43,1 млрд ($32,7 млрд в 2016 году). Также увеличилась доля несырьевых товаров – рост по этому показателю составил 22,1%. Казахстан экспортировал несырьевой продукции на более чем $14 млрд (32,7% от общего объема экспорта). Прирост пришелся на древесину, бумагу и изделия из бумаги, автобусы, фармацевтические препараты.

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