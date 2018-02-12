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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Экспорт товаров Казахстана во Вьетнам за 2 года увеличился в 25 раз

CA-NEWS (KZ) - Экспорт товаров Казахстана во Вьетнам за 2 года увеличился в 25 раз.

Как сказал 12 февраля на пресс-конференции в Астане вице-министр национальной экономики РК Бауржан Бекешев, цифровизация экономик стран Евразийского экономического союза – основных торговых партнеров Казахстана – может стать ключевым фактором роста для отраслей, по которым осуществляется сотрудничество. В этой связи, по его словам, утверждены основные направления реализации цифровой повестки Союза до 2025 года, которые затрагивают вопросы ускоренного запуска инициатив и проектного подхода реализации цифровой повестки ЕАЭС.

«Применение площадки ЕАЭС позволяет расширять доступ на рынки третьих стран за счет взаимовыгодных торговых соглашений. К примеру, экспорт во Вьетнам, соглашение о свободной торговле с которым было заключено в 2015 году, в 2017 году вырос до отметки в $274,2 млн, что в 25 раз больше аналогичного показателя 2015 года, до заключения cоглашения о свободной торговле. Также на сегодняшний день мы завершили переговоры по соглашениям о свободной торговле с Ираном и о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР, что позволит в будущем нарастить объемы торговли с указанными странами», - отметил Б.Бекешев.

Он добавил, что министерство в 2018 году намерено улучшить доступ казахстанских товаров на мировые рынки.

«Мы активно ведем переговоры о свободной торговле с Израилем, Сербией, Индией. Также в текущем году нами будет продолжена работа по реализации положений Договора о ЕАЭС, совершенствованию нормативно-правовой базы, а также устранению препятствий во взаимной торговле в целях создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», - сказал замглавы ведомства.

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