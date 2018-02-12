Сильный снег возможен на юге и юго-востоке Казахстана, - прогноз погоды на 13-15 февраля

CA-NEWS (KZ) - Республиканское госпредприятие «Казгидромет» распространило прогноз погоды в Казахстане на 13-15 февраля.

Так, по данным синоптиков, высокий циклон и связанные с ним атмосферные фронты в предстоящие трое суток будут пересекать территорию страны. Местами ожидаются снег, усиление ветра до 15-20 м/с, в северной половине республики местами метель, в южной – гололед.

14-15 февраля в горных районах юга и юго-востока РК возможен сильный снег.