Более 200 фрагментов тел найдено в районе крушения Ан-148 в Подмосковье

CA-NEWS (CA) - На месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья обнаружено более 200 фрагментов тел погибших, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас найдено более 200 фрагментов тел. Работы продолжаются, в том числе и с воздуха. Следственный комитет делает облет для того, чтобы расширить границу поиска», - сказал Полетыкин в понедельник на месте катастрофы в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Он отметил, что граница поиска разбита на 29 секторов.

В воскресенье, 11 февраля, потерпел крушение самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Он вылетел из аэропорта «Домодедово» и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. На борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.