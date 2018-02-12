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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Объем внешнеторгового оборота Монголии в январе достиг $785 млн

CA-NEWS (MNG) - В январе 2018 года объем внешнеторгового оборота Монголии достиг $785 млн, увеличившись на 14.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Монцамэ.

При этом экспорт превысил импорт на $63.7 млн, что позитивно повлияло на баланс внешнеторгового оборота.

За отчетный период страна экспортировала товары на $423.8 млн, 83% из которых составили минеральные продукты, а драгоценные камни, металлы и украшения - 6,4%.

88.5% от общего объема экспорта приходится на Китай, а 1.2% на Россию. Объем импорта увеличился на 30%, превысив $360 млн. Кроме того, наблюдаются изменения структуры потребительского спроса в Монголии в преддверии праздника Нового года по лунному календарю. Например, увеличилась доля импорта продуктов питания и пластмассовых изделий.

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