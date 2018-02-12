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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Вице-министр Р.Даленов рассказал о плюсах Налогового кодекса РК, вступившего в силу 1 января

CA-NEWS (KZ) - Первый вице-министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов на пресс-конференции в Астане рассказал о переменах, которые принесет Налоговый кодекс, вступивший в силу 1 января 2018 года.

Согласно новому кодексу, по его словам, снижены штрафы за занижение авансовых платежей с 40% до 20%, сокращены основания для налоговых проверок, предусмотрены стимулы в электронной торговле, автомобилестроении, геологоразведке, переработке сырья и привлечении инвестиций, а также упрощены налоговые процедуры для малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса.

Как отметил Р.Даленов, в целом изменена идеология, которая теперь направлена на защиту добросовестного бизнеса и упрощение администрирования.

«Проведенная налоговая реформа позволит к 2025 году не только увеличить поступления в бюджет в размере 653 млрд тенге ($2 млрд), но и сможет привлечь в экономику 4,1 трлн тенге ($12 млрд) инвестиций и создать свыше 7 тыс. рабочих мест», - ответил замглавы Минэкономики.

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