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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана выразил соболезнования главе России в связи с авиакатастрофой в Подмосковье

CA-NEWS (UZ) - Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования российскому лидеру в связи с авиакатастрофой в Московской области, жертвами которой стали более 70 человек.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье",- сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

Как сообщалось, самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.

12 февраля в Оренбуржье объявлен днем траура.

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