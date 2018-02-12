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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Женеве открылась выставка таджикских художников

CA-NEWS (TJ) - На прошлой неделе в здании Всемирной организации интеллектуальной собственности состоялось официальное открытие выставки художников Таджикистана.

Выставку организовало постоянное представительство Республики Таджикистан при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в сотрудничестве с Государственным институтом изобразительного искусства и дизайна Таджикистана в рамках провозглашения 2018 года “Годом развития туризма и национальных ремесел”.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ВОИС, Фрэнсис Гарри, а также представители дипломатического корпуса и международных организаций в стране пребывания.

Гостям была представлена богатая культура и изделия народного ремесла Таджикистана, сообщает департамент информации министерства иностранных дел РТ.

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