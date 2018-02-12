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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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HRW вновь призвала власти Таджикистана освободить Хайрулло Мирсаидова

CA-NEWS (TJ) - Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) вновь призвала власти Таджикистана освободить из-под стражи руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана», таджикского журналиста Хайрулло Мирсаидова.

«Плохая новость для Таджикистана. Расследование уголовного дела в отношении журналиста Хайрулло Мирсаидова продлено еще на два месяца", - написал в Твиттере Стив Свердлов, представитель HRW по Центральной Азии 10 февраля.

По его словам, известный журналист уже два месяца незаконно находится за решеткой. «Надо закончить эту клоунаду», - заключил Стив Свердлов.

На прошлой неделе расследование уголовного дела в отношении таджикского журналиста Хайрулло Мирсаидова продлено еще на два месяца по просьбе прокурора «в целях полного и объективного расследования дела».

Хайрулло Мирсаидов был задержан 5 декабря 2017 года. Через три дня после ареста против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос). Капитану таджикских КВНщиков грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в декабре прошлого года с призывом справедливого расследования и освобождения Хайрулло Мирсаидова выступили HRW и Норвежский хельсинский комитет. По словам правозащитников, преследование Мирсаидова началось после того, как журналист обратился к президенту Таджикистана с призывом расследовать факты коррупции со стороны местных властей.

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