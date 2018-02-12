Генпрокурор РК поручил качественно расследовать факты авиакатастроф и схода составов на железной дороге

CA-NEWS (KZ) - Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров 12 февраля провел совещание в Главной транспортной прокуратуре.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в ходе совещания рассмотрены вопросы организации надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности пассажирских и грузовых перевозок на всех видах транспорта.

Генпрокурор в авиационной сфере потребовал обеспечить качественное расследование уголовных дел по фактам авиакатастроф, с устранением способствующих им причин и условий, а также своевременное выявление фактов эксплуатации воздушных судов, несоответствующих техническим требованиям.

Аналогичные поручения даны по обеспечению законности на железнодорожном транспорте. Прокурорам указано на необходимость усиления надзора за расследованием фактов сходов подвижного состава, хищений грузов и багажа, злоупотреблений полномочиями руководителями предприятий и организаций отрасли.

Кроме того, К.Кожамжаров поручил обеспечить надзор за целевым расходованием средств бюджета и Нацфонда, выделенных по госпрограмме «Нұрлы Жол» для строительства объектов транспортной инфраструктуры, в том числе вокзалов, аэропортов, сухого порта «Хоргос» и автомобильных дорог «Центр–Юг», «Центр–Восток», «Центр–Запад».

На фоне продолжающихся случаев эксплуатации технически неисправных автобусов на внутриреспубликанских и международных маршрутах, акцентировано внимание на качестве проводимых проверочных мероприятий, инициированных после трагедии в Актюбинской области, унесшей жизни 52 граждан Узбекистана.

Поручено принять меры по предупреждению конфликтных ситуаций в трудовых коллективах, соблюдению прав граждан, проживающих вблизи охранных зон, магистральных трубопроводов.

Также к числу приоритетных задач для органов транспортной прокуратуры определено повышение качества надзора за уголовным процессом, в особенности по делам о хищениях и экономической контрабанды, выявлению коррупционных преступных схем в таможенной сфере, сообщает Генпрокуратура.