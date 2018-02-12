Спикер парламента Монголии рассказал о сокращении внешнего долга страны

CA-NEWS (MNG) - С момента реализации программы расширенного финансирования МВФ и размещение бондов на международном рынке началось сокращение внешнего долга Монголии. Об этом заявил парламента Монголии Миеэгомбын Энхболд на закрытии осенней сессии в пятницу, 9 февраля

Если предыдущие власти Монголии выпускали облигации с 7.5-10.8 -процентной ставкой, то нынешние в последние несколько месяцев сократили процентные ставки и выпустили бонды с 5.5-процентной ставкой. В результате чего, Монголия сумела погасить основную часть долга по облигациям «Чингис» в размере $500 млн и «Дим сам» в размере $15.3 млн.

При этом он подчеркнул, что на осенней сессии парламента также было принято решение получить кредиты от $120 до $850 млн от Всемирного банка, Азиатского банка развития и стран-доноров, как Япония и Республика Корея.

«Эти денежные средства будут направлены на реализацию программы по восстановлению национальной экономики, обеспечению макроэкономической стабильности, улучшению фискальной стабильности, повышению доступности и качества образования, развитию возобновляемых источников энергии и улучшению качества воздуха в Улаанбаатаре, поддержки устойчивого развития туризма и реализации проектов по строительству жилья по доступной цене и перепланировки юрточных районов столицы Монголии», - добавил он.

Напомним, Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд.

Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.