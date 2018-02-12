Ряд казахстанских спортсменов завершили свое выступление на Олимпиаде-2018 без медалей (фото)

CA-NEWS (KZ) - Ряд казахстанских спортсменов завершили свое выступление на Олимпийских играх в Пхенчхане без медалей.

По данным Национального олимпийского комитета РК, спортсмен Никита Копыренко завершил свое выступление на одноместных санях, заняв 36 место. Победителем в соревнованиях после четырех заездов стал австриец Давид Глейршер. Вторым стал американец Крис Маздзер. Тройку призеров замкнул немец Йоханнес Людвиг.

Также четыре казахстанских биатлониста завершили гонку в мужском спринте на 10 км. Победителем с результатом в 23 минуты и 38 секунд стал немец Андр Пайффер (ни одного промаха). Следом с отставанием в 4 секунды финишировал чех Михал Крчмарж (также без промаха). Бронза досталось итальянцу Виндишу Доминику (один промах), уступившему лидеру 7 секунд.

Среди казахстанцев лучше всех выступил Роман Еремин (два промаха), занявший в итоге 43 место. Владислав Витенко (четыре промаха), Василий Подкорытов (один промах) и Максим Браун (четыре промаха) завершили гонку вне ТОП-70.

Казахстанская фристайлистка Аяулым Амренова не сумела квалифицироваться в финал женского могула. В отборе самая юная спортсменка олимпийской сборной Казахстана с 52.78 баллами заняла 17 место.

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская заняла30 место в женском спринте на 7.5 км. Победу в гонке одержала немецкая спортсменка Лаура Дальмайер, преодолевшая дистанцию за 21 минуту и 6 секунд. В огневом рубеже все ее выстрелы попали в цель. Серебро досталось норвежской биатлонистке Марте Олсбю, отставшей от победительницы на 24 секунды. Спортсменка из Норвегии один раз промахнулась в стрельбе. Тройку призеров замкнула представительница Чехии Вероника Виткова, уступившая лидеру 25 секунд. Чешка единожды была неточна в огневом рубеже.

Среди казахстанок лучше всех выступила Галина Вишневская, она заняла 30 место. Дарья Климина, Ольга Полторанина и Алина Райкова завершили гонку вне ТОП-50.

В соревнованиях по шорт-треку на 500 метров казахстанская спортсменка Анастасия Крестова не смогла пробиться в полуфинал. В квалификации забега она заняла 4 место в своей четверке, в полуфинал проходили двое лучших, и таким образом не сумела пройти дальше.

Казахстанские шорт-трекисты Нурберген Жумагазиев и Денис Никиша не сумели пробиться в полуфинал соревнования по шорт-треку на 1500 метров. Д.Никиша в своей шестерке занял четвертое место (дальше проходила первая тройка), а Нурберген Жумагазиев из-за падения не смог завершить забег.

В скиатлоне у женщин на 7.5/7.5 км с результатом в 40 минут и 44 секунд победительницей стала шведка Шарлота Калла. Следом с отставанием в 7 секунд финишировала представительница Норвегии Марит Бьерген. Бронзовая награда досталась финке Кристе Пярмякоски, уступившая лидеру 10 секунд.

Среди казахстанок выше всех расположилась Анна Шевченко - 36 место. Елена Коломина завершила гонку на 54 позиции. Валерия Тюленева сошла с дистанции.