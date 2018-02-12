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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане озвучили прогноз по ценам на нефть

CA-NEWS (KZ) - Первый вице-министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов озвучил предварительный прогноз по ценам на нефть.

Как сказал он 12 февраля на пресс-конференции в Астане, цена на нефть закладывалась на 2018 год в размере $45 за баррель. Сегодня она варьируется чуть выше $60.

«Консенсус-прогноз ООН, Всемирного банка, МВФ варьируется примерно в районе $58. Мы сейчас выбираем, какую прогнозную цену заложить в бюджете этого года», - добавил замглавы ведомства.

По его словам, возможно дополнительное увеличение цены на нефть благодаря увеличившейся доле экспорта.

«Экспорт вырос сильнее, скорее всего, по экспорту будет дополнительное увеличение. Промышленность выросла сильнее. Прошлый год оказался лучше прогнозов. Инфляция ниже, мировые цены выше, промышленность выросла сильнее и разнообразнее. В целом, прогнозы будут быстрее, выше, сильнее на этот год. Соответствующее предложение мы подготавливаем», - отметил Р.Даленов.

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