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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ущерб во время борьбы с ИГ в Ираке оценили в $45,7 млрд

CA-NEWS (CA) - Ущерб, нанесенный инфраструктуре Ирака во время борьбы международной коалиции, ополчения и силовых структур страны с группировкой «Исламское государство» оценивается в $45,7 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов Всемирного банка и иракские власти.

В $16 млрд оценивается разрушение жилых зданий, в $7 млрд — уничтожение электростанций и энергосетей, в $2,4 млрд — разрушение зданий школ и университетов. Эксперты отмечают, что дополнительные расходы на совершенствование системы госуправления и нефтегазовой инфраструктуры в пострадавших регионах Ирака увеличивают цену реконструкции до $88 млрд.

Ущерб рассчитан путем сравнения состояния инфраструктуры до января 2014 года, когда боевики ИГ прорвались в Ирак и захватили Мосул, и в конце 2017 года, когда большая часть территории страны была очищена от боевиков. Учитывались разрушения, причиненные вследствие минометных и артиллерийских обстрелов, атак смертников и американских авиаударов.

Эта цифра была озвучена на конференции в Кувейте, посвященной вопросам восстановления Ирака после победы над ИГ. В ней принимали участие инвесторы, эксперты и иностранные дипломаты из стран-членов международной коалиции, включая, госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В начале ноября 2017 года иракское правительство оценило ущерб от войны с джихадистами в $100 млрд.

Напомним, в начале декабря иракский премьер Хайдер аль-Абади провозгласил победу над ИГ. Он заявил, что иракской армии удалось восстановить контроль над всеми граничащими с Сирией районами и, таким образом, завершить войну против ИГ.

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