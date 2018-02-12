Казахстанка Ю.Галышева за бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане получит от государства $75 тыс.

Казахстан, спорт

17:12, 12 февраля 2018

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Предыстория: Ряд казахстанских спортсменов завершили свое выступление на Олимпиаде-2018 без медалей CA-NEWS (KZ) - Казахстанская спортсмена Юлия Галышева, завоевавшая бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, получит от государства $75 тыс. Согласно данным Министерства культуры и спорта РК, спортсмен, завоевавший «золото» на Олимпиаде, получит вознаграждение в $250 тыс. «Серебро» принесет его обладателю $150 тыс., «бронза» - $75 тыс. Денежное вознаграждение также предусмотрено для спортсменов, занявших 4-6 места.