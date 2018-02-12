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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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NASA показало спутниковые снимки «молочных вихрей» в Каспийском море

CA-NEWS (TM) - Американское аэрокосмическое агентство опубликовало снимки Каспийского моря, сделанные с помощью спутника Terra. На них видны аномальные процессы названные «молочные вихри» у берегов Туркменистана, образованные действием ветра и прибрежных течений.

Как пояснили в агентстве, подобный феномен связан с действием ветра на прибрежные воды. При волнении со дна моря, глубина которого в этом районе не превышает 30 м, поднимаются донные отложения, из-за которых вода приобретает белесый оттенок. В зоне, где исчезают «молочные вихри», глубина моря резко меняется, достигая 100 м и более.

В сообщении NASA отмечается, что этот феномен характерен для ряда прибрежных мелководных районов на Каспийском море, в частности в районе города Туркменбаши и залива Кара-Богаз-Гол. Подобные явления могут негативно влиять на рыболовство и поэтому активно изучаются специалистами, добавили в агентстве.

Ученые намерены исследовать природу этого явления, чтобы исключить его негативное влияние на рыболовство.

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