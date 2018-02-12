NASA показало спутниковые снимки «молочных вихрей» в Каспийском море

CA-NEWS (TM) - Американское аэрокосмическое агентство опубликовало снимки Каспийского моря, сделанные с помощью спутника Terra. На них видны аномальные процессы названные «молочные вихри» у берегов Туркменистана, образованные действием ветра и прибрежных течений.

Many aspects of the Caspian Sea are in flux: water levels rise and fall, while ice cover and algae blooms come and go as seasons change. Along the sea’s SE side, tendrils of colorful swirling sediment are seen in perpetually turbid seawater year-round: https://t.co/DJQIgGgDhg pic.twitter.com/TLSgwtN4x6 — NASA (@NASA) February 10, 2018

Как пояснили в агентстве, подобный феномен связан с действием ветра на прибрежные воды. При волнении со дна моря, глубина которого в этом районе не превышает 30 м, поднимаются донные отложения, из-за которых вода приобретает белесый оттенок. В зоне, где исчезают «молочные вихри», глубина моря резко меняется, достигая 100 м и более.

В сообщении NASA отмечается, что этот феномен характерен для ряда прибрежных мелководных районов на Каспийском море, в частности в районе города Туркменбаши и залива Кара-Богаз-Гол. Подобные явления могут негативно влиять на рыболовство и поэтому активно изучаются специалистами, добавили в агентстве.

Ученые намерены исследовать природу этого явления, чтобы исключить его негативное влияние на рыболовство.