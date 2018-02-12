Следственный комитет России заявил, что взрыв на борту Ан-148 произошел уже после падения

CA-NEWS (CA) - Причиной падения вылетевшего 11 февраля из аэропорта Домодедово и направлявшего в Орск Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» не был взрыв в воздухе, следует из сообщения Следственного комитета.

«Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета», - пояснила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Накануне, 11 февраля, источник РБК, знакомый с ходом расследования авиакатастрофы, сообщил, что двигатели Ан-148 продолжали работать вплоть до столкновения машины с землей, а «осмотр двигателя и элементов механизации крыла позволяет сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе».

В СК РФ пояснили, что помочь детально восстановить историю полета и выяснить причину авиакатастрофы должны данные с самописцев разбившегося лайнера. Однако пока, по данным СК, на месте происшествия удалось обнаружить только параметрический самописец, поиски речевого самописца продолжаются.

Одновременно с этим сотрудники СК проводят следственные действия сразу в нескольких регионах России. Ими уже проведены обыски и выемка документов, содержащих сведения об обслуживании воздушного судна и медицинского осмотра членов экипажа, в офисе авиакомпании «Саратовские авиалинии» и аэропортах. Кроме того, изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна.

«В ходе предварительного следствия будут проверены все версии, в том числе исследованы деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов, факты прохождения ими необходимого обучения», — заверила Петренко.

Вылетевший из аэропорта Домодедово самолет упал 11 февраля через несколько минут после взлета в Раменском районе Московской области. На борту разбившегося Ан-148 находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила о приостановке полетов оставшихся в ее авиапарке лайнеров Ан-148.