Узбекистан и Казахстан планируют создание единого информационного пространства

CA-NEWS (UZ) - Актуальные вопросы взаимодействия в информационной сфере двух стран были обсуждены на встрече Чрезвычайного и Полномочного посла Казахстана в Узбекистане Ерика Утембаева с председателем Национальной телерадиокомпании Узбекистана Алишером Хаджаевым, сообщает МИА «Казинформ».

В ходе встречи рассмотрены возможности создания единого информационного пространства на основе договоров, соглашений и консультаций, а также путем свободного обмена и распространения телерадиопрограмм на своих территориях.

«На сегодняшней встрече были обсуждены вопросы о взаимодействии в информационном пространстве, в связи с чем, была достигнута договоренность о создании дорожной карты по развитию двухстороннего сотрудничества в области телерадиовещания. Данная дорожная карта позволит создавать совместные научные и образовательные, а также информационные программы, которые позволят показать те позитивные процессы, которые происходят, как в Казахстане, так и в Узбекистане. В этом отношении очень хороший упор был сделан нами на изучение возможностей по созданию совместного радио с Узбекистаном, которое на самом деле является близким и очень эффективным, а также позволяющим найти свою аудиторию», - прокомментировал итоги встречи Ерик Утембаев.

Посол Казахстана также отметил, что в рамках цифровизации экономики, Казахстану и Узбекистану необходимо наладить тесную интеграцию в информационном поле и создавать совместные технологии.

Председатель НТРК Алишер Хаджаев выразил готовность к сотрудничеству в информационном пространстве.