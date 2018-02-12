В Таразе задержан «телефонный террорист», грозившийся взорвать поликлинику
- Казахстан, происшествия
- 17:36, 12 февраля 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Таразе задержан «телефонный террорист», который грозился взорвать городскую поликлинику.
По данным пресс-службы Департамента внутренних дел Жамбыльской области, мужчина 7 февраля утром позвонил на пульт УВД Тараза и сообщил, что он заложил бомбу в больницу, расположенную в 4 микрорайоне.
После получения звонка территория городской поликлиники №2 была оцеплена, эвакуированы медперсонал и сторож. В ходе осмотра периметра здания и помещения взрывных устройств не обнаружено.
Позже сотрудники полиции установили и задержали 43-летнего ранее судимого жителя Тараза, он признался в содеянном. Изъята сим-карта, с которой звонил «террорист».
Задержанный водворен в ИВС Тараза, ведется досудебное расследование.
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