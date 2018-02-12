Состояние богатейшего казахстанца покрывает расходы бюджета на 33 дня, - «индекс Робин Гуда»

CA-NEWS (KZ) - Bloomberg подсчитал, как долго смогли бы богатейшие люди разных стран из своего кармана финансировать все государственные расходы. Активов богатейшего казахстанца Булата Утемуратова хватило бы на 33 дня, подсчитал Bloomberg.

Издание опубликовало так называемый индекс Робин Гуда: в этот раз аналитики агентства подсчитали, как долго могли бы проработать правительства разных стран мира, если бы все бюджетные расходы страны взял на себя ее самый богатый человек.

При расчете авторы индекса использовали годовые расходы правительства, по данным Международного валютного фонда (МВФ), а также данные своего «индекса миллиардеров». Госрасходы Казахстана составляют 21,7% от ВВП республики ($170,3 млрд), что в пересчете близко к $37 млрд.

​Всего в «индекс ​Робин Гуда» Bloomberg вошло 49 стран. При этом первые строчки индекса занимают те миллиардеры, чьи деньги закончились бы быстрее всего. Ими стали богатейшие люди Китая, Японии и Польши.

Деньги самых богатых людей этих стран — основателя Alibabа Group, китайского миллиардера Джека Ма, создателя японского бренда Uniqlo Тадаси Янаи и польского медиамагната Зигмунта Солож-Жака — закончились бы одинаково быстро, всего за четыре дня, несмотря на разницу в размере состояний и в государственных расходах этих стран.

Самые богатые люди Канады, Германии, Турции и Великобритании (5-е, 6-е, 7-е и 8-е места) смогли бы финансировать свои страны только пять дней. Столько же смог бы поддерживать на плаву США и самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $99 млрд.

Казахстан занимает в рейтинге 33 место. Булат Утемуров с состоянием в $3,3 млрд потратил бы свое состояние за 33 дня при расходах $101,1 млн в день.