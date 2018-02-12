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  13 февраля 2018
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Новый район Астаны может получить название «Байконур»

CA-NEWS (KZ) - Новый, четвертый район Астаны может получить название «Байконур».

Как сообщает пресс-служба акимата города, район будет сформирован из части территорий районов «Алматы» и «Сарыарка».

По словам руководителя управления по развитию языков города Астаны Тлеугали Кишкашбаева, название «Байқонур» для нового района было предложено не случайно.

«Астана как главный город нашей страны является образцом для всех регионов республики, и поэтому наименования составных частей также должны соответствовать ее облику и статусу. Байқоңыр – священная земля казахского народа, на которой расположен самый первый и крупный космодром в мире. В переводе с казахского языка – «богатая долина», – сказал он.

Название должна утвердить ономастическая комиссия города.

В настоящее время в Астане 3 района: «Алматы», «Сарыарка» и «Есиль».

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