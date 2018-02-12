В Карагандинской области при получении взятки задержаны два прокурора
- Казахстан, происшествия
- 19:55, 12 февраля 2018
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CA-NEWS (KZ) - При получении взятки задержаны сотрудники прокуратуры, сообщает 12 февраля пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По данным главного надзорного ведомства, сотрудники Департамента внутренних расследований Генпрокуратуры при получении взятки в размере $1 тыс. задержали с поличным прокурора Приозерска Карагандинской области Е.Турусбекова и старшего прокурора военной прокуратуры Приозерского гарнизона А.Раджапова.
Денежные средства вымогались у гражданина С. за прекращение уголовного дела. По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, отмечается в сообщёении.
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