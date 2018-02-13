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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минфин Казахстана к 2019 году планирует подключить к системе электронных счет-фактур всех крупных налогоплательщиков

CA-NEWS (KZ) - Министерство финансов Казахстана к 2019 году планирует подключить к системе электронных счет-фактур всех крупных налогоплательщиков. Об этом 13 февраля на заседании правительства сообщил глава ведомства Бахыт Султанов.

По его словам, в соответствии с новым Налоговым кодексом, введенным в действие с 1 января 2018 года, в системе СЭСФ должны быть все крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, и налогоплательщики, осуществляющие международные перевозки.

«Это 1,5 тыс. международных перевозчиков. Мы ожидаем примерно 312 тыс. пользователей системы. С 2019 года все плательщики налогов будут подключены к системе. К этому времени планируем параллельно отработать информационные системы по администрированию налога на добавленную стоимость по технологии блокчейн. В августе планируем провести презентацию прототипа системы», - сказал министр.

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