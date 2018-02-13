В Монголии впервые наградили «Лучшего государственного оленевода-цаатана»

CA-NEWS (MNG) - Награда лучшего оленевода была вручена Ч.Батбаяру из сомона Цагааннуур аймака Хубсугул, где проживают цаатаны («Цаа» значит «олень», «цаатаны» — «те, кто владеет оленями», то есть «оленеводы»), сообщает ARD.

Батбаяру выращивал оленей, по просьбе местных жителей. В 2017 году у пастуха бвло 147 оленей.

Согласно переписи 2000 года, их численность в Монголии составляла 303 человека, а по данным переписи 2010 года, она сократилась до 282 человек.

Проживают цаатаны на северо-западе Монголии в Дархадской котловине, в аймаке Хубсугул. Альтернативное название — тувины. Преимущественно занимаются оленеводством. Живут в традиционных жилищах урц (чум) круглый год.

Переходя от пастбища к пастбищу каждые семь-десять недель, цаатанская община кочевых оленеводов является одним из немногих оставшихся племен такого рода. Но из-за того, что современное развитие проникает в их отдаленную среду обитания, их древние традиции теперь подвергаются риску вымирания.