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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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3 КПП на казахстанско-узбекистанской границе перейдут на круглосуточную работу

CA-NEWS (KZ) - 3 контрольно-пропускных пункта на казахстанско-узбекистанской государственной границе будут переведены на круглосуточную работу. Об этом 13 февраля на заседании правительства РК сообщил министр финансов Бахыт Султанов.

По его словам, 600 сотрудников освобождены от функций контроля за бизнесом. Часть из них будут направлены на работу на границу.

«Стоит задача по увеличению товаропотока на казахстанско-узбекской границе с выполнением обязательств по межправсоглашению с Узбекистаном. Мы на круглосуточную работу переводим 3 поста. Создается 2 КПП «Сырдарья» и «Целина», туда требуется 124 человека. Необходимо доукомплектовать пост «Курык», который начал работать в режиме 24/7. 77 человек ориентировочно», - сказал глава Минфина.

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