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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В 2018 году Монголия планирует добыть 1.1 млн тонн сырой нефти

CA-NEWS (MNG) - Министерство горнорудной и тяжелой промышленности Монголии сообщило, что в 2018 году страны планирует добыть 8.1 млн баррелей или 1.1 млн тонн сырой нефти и сосредоточить в госбюджете 223.4 млрд тугриков ($92 млн).

По состоянию на 1 февраля этого года, нефтедобывающие компании добыли 616.8 тыс. баррелей или 83.6 тыс. тонн нефти, а план по добыче идёт с выполнением на 7.6%.

Кроме того, за первый месяц этого года экспортировано 558.2 тыс. баррелей или 75.7 тыс. тонн сырой нефти. Процент выполнения плана по экспорту составляет 6.8%. За один месяц в госбюджет поступило 19.2 млрд тугриков ($7,9 млн).

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