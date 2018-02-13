Туркменистан подаст заявку на включение национального ковроделия в список ЮНЕСКО
- Туркменистан, общество
- 11:16, 13 февраля 2018
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CA-NEWS (TM) - Туркменистан предпринимает соответствующие шаги по внесению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО туркменского искусства ковроделия, сообщает 12 февраля газета «Нейтральный Туркменистан».
В Список всемирного наследия ЮНЕСКО ранее были внесены такие уникальные историко-культурные памятники Туркменистана, как Древний Мерв, Куня-Ургенч и Древняя Ниса.
В декабре 2017 года в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества было включено туркменское национальное искусство пения и танца куштдепди.
Ведется работа по включению в этот список и искусства ахалтекинского коневодства, а в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – экосистемы Койтендага и государственного заповедника «Бадхыз».
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