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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Газификация Астаны позволит сократить выбросы на 35 тыс. тонн в год, - Минэнерго РК

CA-NEWS (KZ) - Газификация Астаны позволит снизить выбросы на 35 тонн в год. Об этом 13 февраля на заседании правительства Казахстана сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры по финансированию проекта за счет привлечения заемных средств Европейского банка реконструкции и развития, формируется межведомственная рабочая группа, состоящая из представителей Министерства национальной экономики, Министерства финансов, акимата Астаны, «Самрук Казына», для определения условий финансирования магистрального газопровода «Сарыарка».

«Проект позволит перевести на газ 192 частные котельные, 48 малых коммунальных котельных, частного жилого сектора – порядка 22 тыс. домов, а также водогрейных котлов ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 с дизельного топлива на газ. Соответственно следует улучшение экологического состояния Астаны по снижению выбросов порядка на 35 тыс. тонн выбросов в год», - сказал глава Минэнерго.

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