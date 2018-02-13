РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Узбекистан готов предоставить скидки перевозчикам Кыргызстана на свои внутренние железнодорожные тарифы до 20%, - Минтранс

CA-NEWS (UZ) - В Кыргызстане депутат Жогорку Кенеша Сайдолимжон Джураев (СДПК) предложил снизить железнодорожный тариф для перевозок, чтобы перевозить ГСМ, вследствие чего будут разгружены автодороги. Об этом стало известно на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству КР, передает Tazabek.

По словам министра транспорта и дорог КР Жамшитбека Калилова, во время встречи президента Сооронбай Жээнбекова с узбекской стороной были проведены переговоры по скидкам на внутренние тарифы «Узбек темир жолу».

«Нам на днях пришло письмо от Узбекистан, что дают скидки на внутренние тарифы до 20% нашим перевозчикам. Если общий перевозимый груз превышает 300 тыс. тонн, тогда скидки даются до 30%», - сообщил он.

Если придет официальная информация от РУз, то можно перевозить по ЖД не только ГСМ, но и железо и лес, сообщил Ж.Калилов.

В ответ С.Джураев сказал, что раз узбекская сторона идет на уступки, то кыргызская сторона должна свои внутренние тарифы пересмотреть. «У нас внутренние тарифы дороже, чем перевозка по автодороге», - отметил С.Джураев.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×