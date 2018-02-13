Узбекистан готов предоставить скидки перевозчикам Кыргызстана на свои внутренние железнодорожные тарифы до 20%, - Минтранс

CA-NEWS (UZ) - В Кыргызстане депутат Жогорку Кенеша Сайдолимжон Джураев (СДПК) предложил снизить железнодорожный тариф для перевозок, чтобы перевозить ГСМ, вследствие чего будут разгружены автодороги. Об этом стало известно на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству КР, передает Tazabek.

По словам министра транспорта и дорог КР Жамшитбека Калилова, во время встречи президента Сооронбай Жээнбекова с узбекской стороной были проведены переговоры по скидкам на внутренние тарифы «Узбек темир жолу».

«Нам на днях пришло письмо от Узбекистан, что дают скидки на внутренние тарифы до 20% нашим перевозчикам. Если общий перевозимый груз превышает 300 тыс. тонн, тогда скидки даются до 30%», - сообщил он.

Если придет официальная информация от РУз, то можно перевозить по ЖД не только ГСМ, но и железо и лес, сообщил Ж.Калилов.

В ответ С.Джураев сказал, что раз узбекская сторона идет на уступки, то кыргызская сторона должна свои внутренние тарифы пересмотреть. «У нас внутренние тарифы дороже, чем перевозка по автодороге», - отметил С.Джураев.



