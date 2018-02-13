Главы МИД Узбекистана и Пакистана провели переговоры в Исламабаде

CA-NEWS (UZ) - Прибывший с визитом в г.Исламабад Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 12 февраля встретился с Министром иностранных дел Пакистана Хаваджем Мухаммадом Асифом, сообщила пресс-служба МИДа.

В состоявшейся беседе главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями как по повестке дня узбекско-пакистанских отношений, так и о взаимодействии сторон в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и других международных структур.

Стороны подтвердили готовность к налаживанию взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Подчеркивалось, что регулярные контакты между деловыми кругами двух стран позволяют с оптимизмом оценивать перспективы развития связей между ведущими компаниями и фирмами, банковско-финансовыми структурами Узбекистана и Пакистана.

Стороны отметили, что переход ситуации в мирное русло в соседнем Афганистане позволит более активно развивать региональное сотрудничество. В этом контексте были обсуждены вопросы, предлагаемые для рассмотрения на предстоящей в г.Ташкенте международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

На встрече министры также обменялись мнениями по графику предстоящих в 2018 году узбекско-пакистанских контактов на различных уровнях.