Золотовалютный резерв Таджикистана увеличился вдвое

CA-NEWS (TJ) - Более четырех тонны золота закупил Национальный банк Таджикистана в прошлом году у отечественных компаний, производителей золота. Об этом сообщил журналистам глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода.

По его словам, золотой запас НБТ хранится, как внутри страны, так и в банках Германии и Швейцарии.

Д.Нурмахмадзода также сообщил, что за прошлый год Нацбанк Таджикистана смог увеличить объем золотовалютных резервов в два раза, то есть с 2,4 месяцев до 5,6 месяцев эквивалента объема импорта.

По статистическим данным, внешнеторговый оборот Таджикистана в 2017 году составил $3 млрд. 973 млн, сообщают таджикские СМИ.