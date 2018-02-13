Золотовалютный резерв Таджикистана увеличился вдвое
- Таджикистан, экономика
- 11:55, 13 февраля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Более четырех тонны золота закупил Национальный банк Таджикистана в прошлом году у отечественных компаний, производителей золота. Об этом сообщил журналистам глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода.
По его словам, золотой запас НБТ хранится, как внутри страны, так и в банках Германии и Швейцарии.
Д.Нурмахмадзода также сообщил, что за прошлый год Нацбанк Таджикистана смог увеличить объем золотовалютных резервов в два раза, то есть с 2,4 месяцев до 5,6 месяцев эквивалента объема импорта.
По статистическим данным, внешнеторговый оборот Таджикистана в 2017 году составил $3 млрд. 973 млн, сообщают таджикские СМИ.
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