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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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К 2025 году доля автодорог Казахстана в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 85%, - МИР

CA-NEWS (KZ) - Министерство по инвестициям и развитию Казахстана намерено усилить контроль по эффективности и прозрачности использования средств, выделенных на строительство автомобильных дорог. Об этом 13 февраля на заседании правительства сообщил глава ведомства Женис Касымбек.

По его словам, реконструкцией в текущем году будет охвачено более 4 тыс. км автодорог республиканского значения и 2,5 тыс. км автодорог местной сети.

«В целях улучшения внутри региональной мобильности, а также для улучшения качества автодорог местной сети, в текущем году совместно с акиматами областей проработан вопрос увеличения финансирования ремонта на 60 млрд. тенге, на паритетной основе из республиканского и местного бюджета», - сказал министр.

Он отметил, что по данному принципу на развитие местной сети планируется ежегодно выделять до 150 млрд тенге, что позволит ежегодно ремонтировать до 5 тыс.км и 2025 году увеличить долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 85%.

Также министерство пересмотрит механизмы дальнейшей реализации программы «Нұрлы жер». Начата работа по совершенствованию государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

«В целях обеспечения доступности жилья мы прорабатываем вопросы по удешевлению строительства и ипотечного кредитования, с доведением показателя обеспеченности жильем на одного жителя к 2030 году до 30 квадратных метров. Коммерческими банками в текущем году будет выдано субсидированных кредитов застройщикам на 125 млрд тенге и ипотеки на 105 млрд тенге», - сообщил Ж.Касымбек.

«Оживление банковского сектора приведет к повышению ежегодного объема выдачи кредитов до 350 млрд тенге и доли вкладчиков Жилстройсбербанка к экономическому активному населению до 12%. В 2018 году ожидается ввод 11,2 млн кв. метров жилья», - добавил он.

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