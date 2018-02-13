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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В МВД Ирака заявили, что главарь ИГ «доживает свои последние дни» в сирийской больнице

CA-NEWS (CA) - Главарь террористической группировки «Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади жив и лечится в больнице организации в районе на северо-востоке Сирии. Об этом заявил газете Alquds Alarabi Newspaper ​глава отдела разведки и борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри.

По словам чиновника, он имеет неопровержимую информацию и свидетельства источников в террористической организации, что аль-Багдади жив и прячется. После того как главарь ИГ был ранен в результате воздушных рейдов против оплотов боевиков в Ираке, он получил переломы и травмы ног, из-за которых не мог самостоятельно передвигаться, уточнил аль-Басри.

Аль-Басри отметил, что главарь ИГ «доживает свои последние дни». По словам аль-Басри, недавно глава группировки «был доставлен в госпиталь ИГ в регионе Аль-Джазира» на территории Сирии близ иракской границы.

В декабре прошлого года иракские военные заявляли, что главарь ИГ жив и скрывается в одном из районов на иракско-сирийской границе.

За 2017 год не раз появлялись сообщения об уничтожении главаря террористической группировки ИГ, но ни одно из них не подтвердилось.

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Комментарии (1)
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Kainar67
13:34, 13 февраля 2018
Когда кончится эти ИГИЛовцы исламисты.
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