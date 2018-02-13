Казахстан планирует подписать соглашения о введении безразрешительной системы перевозки грузов с Данией и Португалией

CA-NEWS (KZ) - В 2017 году объем перевозок грузов между Казахстаном и другими странами составил 8,8 млн тонн. Это выше показателя 2016 года на 4% или 355,5 тыс. тонн.

Также, по данным пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию РК, на 6% выросла доля казахстанских перевозчиков, составив 52%.

На сегодняшний день в стране насчитывается около 3,5 тыс. международных перевозчиков с парком автотранспортныx средств свыше 17 тыс. единиц.

Как сообщает МИР, в 2017 году вступило в силу соглашение между Казахстаном и Узбекистаном об автомобильном сообщении, с 8 января 2018 года запущен регулярный автобусный маршрут Шымкент–Ташкент, также подписаны соглашения между Казахстаном и Азербайджаном, РК и Сербией, РК и Норвегией о международном автомобильном сообщении, предусматривающие введение безразрешительной системы на двусторонние и транзитные перевозки грузов.

В настоящее время прорабатывается вопрос о заключении идентичных соглашений с Данией, Португалией; достигнута договоренность о внесении изменений в соглашения с Арменией, Грузией и Туркменистаном.