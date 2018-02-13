Фестиваль беркутов в Монголии пройдет в марте

CA-NEWS (MNG) - Каждый год этнические казахи в монгольской провинции Баян-Улгий участвуют в популярном фестивале беркутов под названием «Золотой Орел», который проходит в октября месяце каждого года, сообщает портал Gogo.

С 2008 года фестиваль организуется на окраине столицы - Улан-Батора. В 2018 году фестиваль пройдет с 4 по 5 марта 2018 года в котором будут учавствовать отобранные 20 охотников из провинции Баян-Ульгий.

В течение двух дней этнические казахи будут соревноваться, чтобы показать, чей беркут является самым опытным в охоте на добычу.

Первый фестиваль «Золотой орел» состоялся в Монголии осенью 2000 года. Основная идея состояла в том, чтобы продвигать это древнее искусство охоты с беркутами среди молодых поколений казахов и чтобы эта традиция сохранилась для будущих поколений.