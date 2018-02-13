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  13 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане готовят перечень объектов, запрещенных для фото- и видеосъёмки

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане проходит обсуждение проекта Положения о порядке осуществления фото- и видеосъемки общественных мест, зданий и сооружений на территории республики, сообщает "Норма".

Напомним, постановление президента Узбекистана от 6 февраля текущего года разрешает туристам без каких-либо ограничений осуществлять фото- и видеосъемку общественных мест, зданий и сооружений, за исключением объектов, перечень которых утверждается законодательством и на которых установлены соответствующие указатели о запрете всех видов съемок.

Эти перечни, согласно проекту, утвердят Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента. Они же должны будут определить порядок осуществления фото- и видеосъемки на объектах, включенных в перечень. По заявкам заинтересованных органов и организаций списки будут пересматривать.

Кроме того, владельцам земельных участков, зданий и сооружений позволят самим определять правила фото- и видеосъемки на принадлежащих им объектах, вводить ограничения по использованию аппаратуры и технических средств .

Проект запрещает вести фото- и видеофиксацию:

-своеннослужащих и сотрудников правоохранительных органов без их согласия при исполнении ими служебных обязанностей;
- вооружения, военной техники и военно-технического имущества, а также оперативной и служебно-боевой деятельности подразделений Минобороны, МВД, МЧС, СНБ и Национальной гвардии;
- пограничных знаков, инженерно-технических средств, зданий, сооружений и других объектов, установленных на Государственной границе, а также территории сопредельного государства без разрешения начальника пограничного органа;
- территории, зданий и сооружений дипломатических и консульских представительств зарубежных государств и международных организаций в Узбекистане без их согласия;
- объектов в нарушение установленного режима съемки.

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